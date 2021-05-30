أزمة نقل معارض السيارات تصل للبرلمان.. والسجيني: اجتماع عاجل خلال أيام

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب الحكومة ممثلة بوزارة التنمية المحلية بشأن قرارها بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، مؤكدا أن اللجنة ليس لديها أي علم بشأن القرار أو آليات تطبيقه.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية لم تخطر بهذا القرار من قريب أو من بعيد، وستخاطب الحكومة بشأنه، على أن تعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعا بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة رؤية الحكومة في هذا القرار وآلية تطبيقه وحيثياته ومبرراته والبدائل المطروحة، خاصة أن هذه الصناعة كبيرة وبها نسبة عمالة أكبر وبالتالي الاستماع لجميع الأطراف في هذا القرار ضرورة مهمة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الاجتماع سيشهد دراسة كل التداعيات الخاصة بهذا القرار، مشيرا إلى أن هذه المتابعة تأكيد على التواصل المباشر ما بين البرلمان والمواطنين وأصحاب الشكاوى في مختلف المجالات من جانب نواب الشعب.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدرت كتابًا دوريًا رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن مراجعة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية، خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين.

وجاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لدارسة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الضوابط التى تحقق عدد السيارات التي يتم عرضها بكل معرض وفقًا لمساحته البنائية دون السماح بشغل الأرصفة وأماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان.

كما وجهت وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أي تصاريح بإقامة أي معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها.

وخاطب المحافظون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة موافاة الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات بحصر شامل لجميع معارض السيارات المتواجدة في كل الأحياء والمدن السكنية، مع التنبيه على أصحاب المعارض بالالتزام بالمساحة البنائية المرخص بها لإنشاء معرض السيارات فقط، مع عدم السماح باستخدام الأرصفة نهائيًا.

ألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.