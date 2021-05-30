غدا.. دار الكتب تناقش موازنة القطاع أمام مجلس النواب

تناقش الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى، موازنة القطاع أمام لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس النواب، والتي ترأسها الدكتورة درية شرف الدين، حيث بدأت قطاعات وزارة الثقافة في مناقشة الموازنة منذ يوم 25 مايو الجاري، وتستمر المناقشات إلى يوم 31 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يحضر مناقشة الموازنة الدكتورة نيفين موسى ولجنة مرافقة من دار الكتب، وتأتي المناقشة في إطار استمرار مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، والذى بدأ الأسبوع الأول من مايو الجاري بحضور عدد من الوزراء.

في سياق منفصل بدأت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، متابعة تنفيذ خطة قطاعات وزارات الثقافة، وكذلك الاطلاع على خطط التطوير في مختلف القطاعات، حيث اطلعت الوزيرة، على استراتيجية عمل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، وما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى الآن.

حيث تم تحقيق طفرة في مجال التعاون الدولي وحقوق ترجمة الأصول بمراجعة قاعدة بيانات الملكية الفكرية لـ1700 كتاب، وتجديد حقوق ملكية 39 كتابا، والتفاوض مع ناشرين على 11 كتابا جديدا، وتم تحديث آليات النشر والطباعة مع التخطيط لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى التنسيق للمشاركة في فعاليات مبادرة حياة كريمة الى جانب وضع استراتيجية لتسويق فائض الإصدارات.

كما ناقشت وزيرة الثقافة، مع إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية سواء عروض البيت الفني، وكذلك مسرح «المواجهة والتجوال»، للوقوف على تنفيذ المبادرة.

كما ناقشت وزيرة الثقافة مع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، سبل كيفية إعادة الدعم مرة أخرى للأفلام السينمائية، في إطار مناقشة خطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة.