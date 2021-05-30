«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة برياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال، موضحة أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الرابعة والأخيرة بعد الانتهاء من أعمال التقديم الخاصة بالمرحلة الثالثة من هنا.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عرض البرامج التعليمية للأسبوع الثالث والثلاثين الخاص بمناهج المرحلة الإعدادية على قناة "مدرستنا"، موضحة أنها حريصة على توفير العديد من القنوات التعليمية لجميع المراحل حتى يتسنى للطلاب الاستفادة منها.

«شوقي»: امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد ورقيًا في المدارس

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021 خلال الأسبوع الجاري، موضحًا أن الامتحانات ستعقد إلكترونيًا في لجان مراقبة جيدًا، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة كثفت من استعداداتها لعقد الامتحانات وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن الامتحانات ستعقد قي المدارس الحكومية، مشدداً على الطلاب بضرورة الاهتمام بمذاكرة المقررات الدراسية من الكتاب المدرسي والمنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

وفي سياق متصل، أكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات ستعقد إلكترونياً في لجان مراقبة جيداً وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على الطلاب والمعلمين بضرورة ارتداء الكمامة الطبية، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية ورقياً في لجان مراقبة جيداً اعتبارًا من أول يونيو المقبل، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد منفصلة وليست مجمعة.

«مديريات التعليم» تكثف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالتزامن مع عقد إمتحانات الشهادة الإعدادية

وكثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات الإجراءات الاحترازية المشددة بالتزامن مع عقد الإمتحانات، وأوضحت المديريات أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.