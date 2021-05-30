قرارات مجلس الوزراء اليوم: منع الشيشة.. ومد مواعيد عمل المولات والمقاهي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة للعمل بها اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على المناقشات التي دارت في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ووفق البيان فإن قرارات مجلس الوزراء اليوم خلال الاجتماع ضمت الآتي:

«العليا لإدارة أزمة كورونا»: قرارات مجلس الوزراء اليوم

1- تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار الدولة في اتباع وتنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين.

2- عمل الحكومة على قدم وساق للتأكد من الاستعداد الدائم للمستشفيات والمنشآت الطبية لمواجهة أزمة كورونا.

3- عودة العمل بالمواعيد الصيفية.

مواعيد غلق المقاهي والمولات والمحال

4- يسري قرار عودة «التوقيت الصيفي» اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء.

5- يسري القرار على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات والمحال.

6- تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين.

7- في حالة تكرار مخالفة مواعيد الغلق يتم الإغلاق لمدة شهر.

8- تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع الأماكن العامة.

9- استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات.

10- منع تقديم الشيشة للمواطنين والتي تعرف باللغة العربية باسم «الأرجيلة».

11- وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم بالعمل على تطعيم جميع سكان مدينتي شرم الشيخ والغردقة استعدادًا لعودة السياحة.

12- حظر إقامة الموالد.

13- التشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط.

14- التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.

يأتي ذلك، فيما أعلن اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال الاجتماع، عن التعاقد على 40 مليون جرعة من لقاحي سبوتنيك الروسي وجونسون أند جونسون.