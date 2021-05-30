العثور على جثة فتاة مريضة نفسيا داخل سيارة بشبرا الخيمة

تكثف مباحث القليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة داخل سيارة في شبرا الخيمة، وتم إخطار النيابة، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى مدير أمن القليوبية، بلاغا بالعثور على جثة طفلة داخل سيارة في شبرا الخيمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، بالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وجرت مناقشة أولية مع أسرة الطفلة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها، وأضافوا بأنها كانت تعاني من مرض نفسي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتشريحها لبيان سبب الوفاة.

في وقت سابق؛ تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض واقعة العثور على بائعة خضار جثة هامدة عليها آثار طعنات، داخل منزلها بقرية البرادعة التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، يفيد بالعثور على جثة بائعة خضار مقتولة داخل منزلها بقرية البرادعة دائرة المركز.