«تسويق السياحة الثقافية» تتحرك قضائيا ضد المتحرش البرازيلي

استنكر العاملون في قطاع السياحة في الأقصر، نشر سائح برازيلي لفيديو يتحرش خلاله بفتاة أقصرية، تعمل في بازار لبيع أوراق البردي والتحف بالأقصر من خلال فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو يظهر السائح الذي يعمل طبيبا برازيليا يتحدث اللغة البرتغالية، ويستخدم ألفاظ جنسية مستغلا عدم معرفة الفتاة باللغة، ومع انتشار الفيديو سادت حالة من الغضب الأوساط السياحية التي طالبت بضبط السائح ومحاكمته بتهمة التحرش.

وقال الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«الوطن»، إنه تواصل مع عدد من المحامين، وقررت اللجنة رفع دعوى قضائية عاجلة ضد السائح لمحاكمته.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة ستطالب أيضا بمنعه من دخول الأراضي المصرية مرة أخرى، ومخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد السائح المتحرش.

أسرة الفتاة ترفض ظهورها

ورفضت أسرة الفتاة التي ظهرت في الفيديو ظهورها إعلاميا أو نزولها للعمل خلال هذه الفترة.

وقال مصدر مقرب من أسرة الفتاة، إن حالتها النفسية سيئة، بعد انتشار الفيديو مؤكدًا جهلها باللغة البرتغالية حيث أنها تجيد عدة لغات ليس من بينها البرتغالية، وكانت تبتسم للسائح ولم تكن تعلم أنه يتحدث بألفاظ جنسية خادشة.

وكان السائح البرازيلي ، زار الأقصر خلال الأسبوع الماضي ضمن مجموعة سياحية من أمريكا الجنوبية وزار عدة مناطق سياحية والتقط العديد من الصور والفيديوهات لنشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.