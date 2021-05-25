القصة الكاملة لشاب تصدى لبلطجي متحرش فانتقم منه بـ39 غرزة في وجهه

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمس، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز زفتى بفتح باب التحقيق في واقعة اعتداء بلطجي على شاب باستخدام الأسلحة البيضاء وتمزيق وجهه بـ39 غرزة لمنعه من التحرش بفتاة أثناء إقامة حفل زفاف بنطاق مركز زفتى.

المحامي العام يفتح التحقيق في اعتداء بلطجي على شاب بسبب تحرش

وشدد المحامي العام في تعليماته إلى رئيس نيابة مركز زفتى، على تشكيل فريق من النيابة العامة لسماع أقوال الشاب الضحية وشهود العيان من حفل الزفاف واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الحادث.

كما أمر المحامي العام بضرورة تفريغ كل الكاميرات المراقبة الكائنة بمحيط الحادث، فضلا عن طلب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم الهارب.

تفاصيل واقعة التحرش.. غازل البلطجي الفتاة ومزق وجه شاب في ليلة حفل زفاف

وكانت قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، شهدت واقعة اعتداء بلطجي بواسطة سلاح أبيض على شاب وإصابته بجرح نافذ في الوجه تم علاجه بـ 39 غرزة، مساء أمس لمنعه من التحرش بإحدى الفتيات أثناء حفل زفاف على حد قوله بمحضر الشرطة وخصصت سيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى طوارئ مستشفى زفتى العام.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من مستشفى زفتى باستقبال شاب مصاب بجروح قطعية في الوجه وكدمات متفرقة بالجسد إثر التعدي عليه من أحد الأشخاص.

الشاب الضحية يطالب بحقه وضبط المتهم الهارب

«حسبنا الله ونعم الوكيل في البلطجي ..اللي اعتدي عليا ..كل نوايا الخير في إنقاذ حياة فتاة كان سيتحرش بها البلطجي عقب مغازلتها خلال حفل زفاف» بتلك الكلمات أعرب «م.ن»، الشاب الضحية، عن غضبه وحزنه لما تعرض له، لافتا في بلاغ رسمي مناشدته لكافة جهات التحقيق بسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة جزاء لما فعله به بسبب تصديه لواقعة تحرش يرفضها المجتمع.

شهود عيان للحادث يروون القصة ومأساة الشاب ضحية البلطجة

وأفاد شهود العيان بأن الشاب شاهد بلطجيا يقوم بالتحرش اللفظى بفتاة خلال حفل زفاف وتدخل لمنعه من ذلك على إثر ذلك قام البلطجي بإخراج آلة حادة وضربة فى وجهه وأسفر ذلك عن إصابة الشاب بجرح قطعى فى الوجه تم علاجه بـ39 غرزة وفر الجاني هارب.

وتكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف هوية البلطجي المتسبب في الحادث حيث شكل فريق بحث جنائي يقوده العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتى لضبط المتهم الهارب في أسرع وقت لتقديمه للعدالة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.