«الشرقية للدخان»: تغيير صور «العلب» يضيف أعباءً لإنتاج السجائر

شكَّلت الصور التحذيرية على عبوات السجائر أزمة جديدة للشركات، حيث قالت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، إن إلزام الشركة من قبل وزارة الصحة والسكان، بأن يشغل التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل مع إضافة تحذيرات أخرى أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين، وفق قرار وزير الصحة رقم 443 لسنة 2007م، يُحمل الشركة أعباءً إضافية نتيجة التعديل المستمر في سلندرات الطباعة، وما قد يترتب عليه من فاقد في المطبوعات الخاصة بالمنتجات.

أعباء إضافية نتيجة تغيير الصورة التحذيرية

أضافت «إيسترن كومباني» في القوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات المُرسل للبورصة المصرية، اليوم، أن تحميل الشركة أعباءً إضافية يأتي نتيحة إلزام الشركة بتغيير الصورة كل 6 أشهر طبقاً لقرار وزارة الصحة، مشيرةً إلى صدور القانون رقم 154 لسنة 2007، بتعديل بعض أحكام القانون 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يمنع نهائياً بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، وقد حدد القانون عقوبات متفاوتة للمسؤول عن هذه الأماكن والمدخن فيها.

الشركات تنتظر إرسال الصور

وفي وقت سابق، ذكرت شركات سجائر أجنبية عاملة في مصر، أنّها لم تتلق حتى الآن قرارا من وزارة الصحة بشأن الصور والعبارات التحذيرية التي تطبع على عبوات السجائر، سواء التقليدية أو التبغ المسخن، موضحة أنّ الوزارة ترسل الشكل النهائي للعبوة في شهر أبريل من كل عام، لتطبيقها مع بداية العام الجديد بشكل موحد على جميع الشركات.

استعجال الوزارة

وكشف مصدر في سوق التبغ لـ«الوطن»، عن أنّ شركة «الشرقية للدخان» أكبر منتج للتبغ في مصر، خاطبت وزارة الصحة للإسراع بالانتهاء من مواصفة الصورة والعبارات التحذيرية، مؤكدا لـ«الوطن» أنّ الشركة تسعى جاهدة لطرح التبغ المسخن في الأسواق، وتريد الاستقرار على شكل العبوة لطباعتها.