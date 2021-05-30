هاجر الشرنوبي تنجو من الموت بسبب حادث سير

أنقذت العناية الإلهية الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي وعائلتها، من حادث سير، منذ قليل، على الطريق الأوسطي.

ونشرت هاجر الشرنوبي صورًا لإطار السيارة الذي تعرض لتلف، وكتبت: «الحمد لله لسة عايشين، الكوتش ضرب وإحنا ماشيين بسرعة على الطريق الأوسطي.. وبما إن الطريق لسة جديد ولا نور ولا شبكة نكلم حد ولا أي حاجة، قولنا خلاص كدة هنفضل هنا.. بس الحمد لله ربنا وقفلنا حد محترم ساعدنا.. شكرا جدا وآسفة صورت رقم العربية».

وحاليا تواصل هاجر الشرنوبي تصوير فيلم «آل هارون» مع كل من منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تدخل الأحداث في أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.

هاجر الشرنوبي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الإسكندرية في 11 أغسطس، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات.

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، كما انضمت إلى فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية، وعمها الملحن فاروق الشرنوبي وصلاح الشرنوبي، وابنة عم الممثل الشاب والمطرب محمد الشرنوبي.

وقدمت أولى تجاربها كممثلة في «حنين وحنان»، مع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف في طفولتها، وآخر أعمالها المشاركة في مسلسل «هجمة مرتدة».