تعرف على الأوراق المطلوبة لكعب العمل 2021 في مصر

يتساءل كثيرون عن الأوراق المطلوبة لكعب العمل 2021 في مصر، باعتبارها واحدة من أهم المستندات اللازمة للالتحاق بالوظائف، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، التي يمكن الحصول عليها من خلال مكتب العمل التابع له محل السكن.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الأوراق المطلوبة لكعب العمل 2021 في مصر، وذلك باعتباره أحد الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة في إجراءات التحاق الشباب والتعيين بالعمل بأي مؤسسة حكومية أو قطاع خاص.

الأوراق المطلوبة لكعب العمل 2021 في مصر

وحتى تتمكن من استخراج كعب العمل، سيتوجب عليك تقديم بعض المستندات، على النحو التالي:

- التوجه إلى مكتب إدارة القوى العاملة «مكتب التأمينات» التابع له محل السكن في حالة عدم العمل، والتابع لمحل العمل في حالة كنت لوظيفة معينة.

- تقديم طلب استخراج كعب العمل، والرقم التأميني للمكتب.

- تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي.

- بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها، وصورة منها يأخذها المكتب.

- الموقف من التجنيد للذكور، ولمن أدوا الخدمة العسكرية اصطحاب أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها.

- أصل شهادة التأهيل الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها.

- على العامل الفني أن يتقدم بأصل شهادة قياس مستوى المهارة، أو ترخيص مزاولة الحرفة، أو شهادة الخبرة بالنسبة للحرف الواردة بالقرار الوزاري، للمادة (139) من القانون (12) لسنة 2003، للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها.

- أصل رخصة القيادة للسائقين للاطلاع، وتقديم صورة منها، وذلك لمهن السائقين.

- أصل الشهادة الصحية للعاملين في مجال الأغذية.

- أصل رخصة مزاولة المهنة للممرضين والممرضات للاطلاع، وتقديم صورة منها.