4 خطوات.. كيف تستخرج كعب العمل المميكن للتعيين في الوظائف؟

أعلنت وزارة القوى العاملة، استخراج كعب العمل المميكن في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على حماية جمهور المواطنين وموظفي القوى العاملة في كل المحافظات.

"الوطن" تشرح للمواطن كيفية استخراج كعب العمل المميكن في خمس خطوات..

- الدخول إلى موقع وزارة القوي العاملة الرسمي www.manpower.gov.eg

- اختيار تسجيل راغبي العمل.

- اختيار التسجيل لأول مرة، إن لم تكن سجلت على المنظومة من قبل.

- إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار خانة رغبة مكان العمل سواء بالداخل أو الخارج أو كعب عمل.

- التوجه إلى المديرية التابع لها أو أقرب مكتب عمل لاستلام كعب العمل، حيث سيكون استلام كعب العمل من مكاتب العمل التابع لها المواطن في محافظته.

ويعتبر كعب العمل أحد الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة في إجراءات التحاق الشباب والتعيين بالعمل بأي مؤسسة حكومية أو قطاع خاص.