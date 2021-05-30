طبيب بيراميدز يكشف سبب إصابة 13 شخصا في الفريق بـ كورونا

قال الدكتور مصطفى المنيري، طبيب فريق بيراميدز الرياضي، إن عدد المصابين في الفريق بفيروس كورونا المستجد هم 13 من بينهم 9 لاعبين والباقي إداريون، لافتا إلى أن الفريق عندما سافر إلى نيجيريا من أجل مباراة وجد في البلاد أنه لا يوجد أي إجراءات احترازية في إحدى المدن فيها في ظل زحام شديد.

وأضاف «المنيري» خلال مداخلة في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الرحلة استغرقت 7 ساعات من المطارات إلى مكان المباراة ولم يتم تعقيم الأتوبيسات وكان الفندق متواضعا ولم توجد فيه أي احتياطات، مؤكدا أن عدد إصابات كورونا في نيجيريا متزايدة.

وأشار طبيب فريق بيراميدز الرياضي إلى أن البلد التي سافر إليها الفريق كانت إمكاناتها متواضعة ولا يوجد بها مكان من أجل إجراء المسحة الطبية، مبينا أن حجرة ملابس اللاعبين كانت سيئة جدا على الرغم من أن كل هذا تحت إدارة الاتحاد الأفريقي لذا تم تقديم شكوى إلى الاتحاد من أجل النظر في هذه الأمور.

وأوضح طبيب فريق بيراميدز الرياضي أنه على مدار عام ونصف كانت إصابات فيروس كورونا بالفريق قليلة لاتخاذ إجراءات احترازية قوية في الفريق الذي يسافر كل شهر ويُجري مسحة وفي العادة تظهر سلبية، متابعا: «في سفرية نيجيريا سهل تاخد الإجراءات في نفسك بس صعب تخلي الناس تاخذ الإجراءات والاحتياطات».

وألمح طبيب فريق بيراميدز الرياضي إلى أن الفريق طلب التطعيمات ولكنها تتم وفقا لجدول زمني، مبينا أن اتحاد الكرة يدرس إمكانية تسريع تقديم التطعيمات للفرق التي تسافر.

وأكد طبيب فريق بيراميدز الرياضي، أن الفريق أجرى تحليلا عقب عودته من أجل تقديم علاج لكل لاعب في منزله المعزل فيه كما يتم إجراء مسحة يومية لباقي اللاعبين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس مع تعقيم حجرات الملابس والملاعب بشكل كامل، وذكر طبيب فريق بيراميدز الرياضي أنه سيتم إجراء مسحة لجميع اللاعبين غدا واستبعاد المصابين من تدريبات الخميس المقبل.