الوزراء عن مد مواعيد الإغلاق: «فيروس كورونا لم ينتهي.. وقد نشدد الإجراءات»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن موعد الإغلاق في الساعة الـ9 مساء سينتهي العمل به من صباح الغد، وتم الاجتماع لمراجعة الموقف ومعرفة مدى أهمية مد القرارات أو الرجوع عنها، وبدء العمل بمواعيد الإغلاق الصيفية المعتادة، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق المحال التجارية والمولات الساعة 11 مساءً والمطاعم والمقاهي ستغلق الساعة 12 صباحا، وتزيد ساعة خلال العطلات الأسبوعية والأعياد الرسمية.

وأضاف «المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الاجتماع بدأ بعرض قدمته الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، التي أكدت بأن الوضع شهد تحسنا نسبيا، ما أتبعه قرار المجلس بالعودة للمواعيد الصيفية المعتادة، حيث أن الوضع الوبائي حاليا بات أفضل مما كان سابقا، كما أنه لم يتم السحب من المخزون الاستراتيجي من الأكسجين طيلة أسبوعين كاملين، «هذا ليس رسالة لأحد أن فيروس كورونا انتهي، ولكنه موجود ومازال خطرا، ومن الممكن أن ننظر مستقبلا لتشديد الإجراءات».

وأوضح أن المجلس رأى تغليظ عقوبة عدم إغلاق المحال في المواعيد المقررة لها، من إغلاق لأسبوع ويتضاعف لمدة أسبوعين حال تكررت المخالفة لتكون العقوبة الجديدة الإغلاق لمدة أسبوعين، وتصل لمدة شهر حال تكرار المخالفة، مع دفع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن الاجتماع لم يناقش ما يخص الصلوات بالجوامع، ولكن ما تم مناقشته قاعات المناسبات الملحقة بها ولم يتم السماح بعقد أي أنشطة في قاعات المناسبات خاصة العزاء، حيث أن سرادقات العزاء مازالت ممنوعة في الشوارع أو دور المناسبات، ولكن وبالنسبة للأفراح فلا يزال مسموح بها في القاعات المكشوفة بحد أقصي 300 فرد، على أن ينتهي الحفل في تمام الساعة 11 مساء، «القاعات المغلقة للأفراح مازالت ممنوعة».

وأكد أنه بالنسبة للمؤتمرات فقد تم السماح بها لإحضار حد أقصي 150 شخصا في كل مؤتمر، على أن يكون حيز استيعاب القاعة 300 شخص لضمان التباعد أثناء عقد المؤتمر.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا سياحيا كبيرا لمصر خاصة وبعد الانتهاء من تطعيم أغلب العاملين في مجال السياحة.