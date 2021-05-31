«الكندي للإسلام الإنساني»: قطر وتركيا لن تتوقفا عن دعم الجماعات

قال سعيد شعيب، المدير التنفيذي للمعهد الكندي للإسلام الإنساني، إن هناك شعورا بالارتياح العالمي نتيجة حالة الاستقرار التي تعيشها مصر منذ سنوات طويلة، حيث إن دول العالم لا تريد لمصر الانهيار أو الضرر كما حدث في ليبيا أو العراق أو سوريا.

وأضاف «شعيب»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن دولة تركيا أو قطر لن تتوقفا في دعمهما لجماعات الإسلام السياسي في دول الغرب بشكل أساسي بالرغم من تقربهما من مصر، والمصالحات السياسية التي تحدث حاليا، «فيه أحد المراكز في كندا مصروف في مبنى واحد مليون دولار بتمويل قطري لدعم الإسلام السياسي».

وأوضح أن «حماس» هي تنظيم إخواني وهددت من قبل الحدود المصرية، ويجب أن يكون الفيصل لزيادة المساعدات لهم هو التوقف عن التمويل الإيراني والتركي على حد السواء، لافتا إلى أن تنظيم جماعة الإخوان انتهى في الشرق الأوسط ومصر بوجه خاص، حيث إن الرئيس السابق جمال عبدالناصر أيضا نجح في إنهاء ذلك التنظيم من قبل، ولكن أعيد انتاجه في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأكد أن جماعة الإخوان دائما ما ترغب في إنهاء أي مجتمع يتواجدون فيه سواء في الشرق الأوسط أو الدول الأوروبية، حيث إنهم يرغبون في بناء دولة إسلامية كما يزعمون ولكنهم لا يريدون إلا الخراب والدمار لتلك الدول، «الإسلاميون لا يمثلون الإسلام ولا يجب أن يتحدثوا باسم الدين الإسلامي، وخاضوا معركة كبيرة ضد الحكومة الكندية منذ فترة لوضع مكبرات صوتية أعلى المساجد وشوهوا صورة الإسلام».

وتابع: «مصر نجحت في القضاء على تنظيم الإخوان وتخوض حربا ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وبجانب هذا تم الحفاظ على الدولة المصرية التي ولو تفككت ستحدث ماسأة ستدمر الدول الأوروبية، والمجتمعات الغربية بناها مختلف وبيتحرك فيها الإخوان بحرية أكتر من الدول العربية أو مصر».