طارق لطفي عن «القاهرة كابول»: المشهد مع الصاوي ورزق صورناه في 3 أيام

قال الفنان طارق لطفي، إن مسلسل «القاهرة- كابول» كان صعبا، لأن الكاتب عبد الرحيم كمال، رمز لشخصية البطل بشخصيات تشابه شخصيات إرهابية عديدة، مبينا أن الفريق بذل مجهودا كبيرا من أجل أن يشبه البطل «البغدادي» و«بن لادن» وشخصيات أخرى، موضحا أن المشهد الذي جمعه مع الفنان أحمد رزق وخالد الصاوي، استمر تصويره 3 أيام كاملة، وكان المشهد هو الحلقة الثانية، ذاكرا أن الجميع كان يشعر بحالة استمتاع حتى عمال البوفيه.

وأضاف «لطفي» خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه شاهد محتوى للأشخاص الذين يرمز إليهم الدور، ووجدهم لديهم ثبات انفعالي عالٍ وقوة وإيمان بما يفعلوه بشكل غير مسبوق، مما دفعه للخوف من تركيبة هذه الشخصيات.

وأكد الفنان طارق لطفي، أن القادة لديهم أمور مشتركة من بينها الثبات الانفعالي والهدوء، موضحا أن رد فعل الجمهور كان مرعبا ومخيفا ومبهرا في الوقت نفسه، وأشار الفنان طارق لطفي، إلى أن الأفيش لاقى نجاح كبير وصدى واسعا.

ولفت إلى أن القرى في محافظة البحر الأحمر لديها أماكن رائعة وقد عمد المخرج حسام علي في اختيارها من أجل تصوير المشاهد التي تتضمن جبال، متابعا: «عشان المسلسل كان المفروض ينزل في 2020 بس بسبب كورونا اتأجل، فضلت مربي دقني سنة وشهرين وكنت بصحى أشوف رمزي في المراية عاش معايا فترة طويلة».