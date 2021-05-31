نهال عنبر تطالب جمهورها بالدعاء لـ ابن إيناس عز الدين: بيعمل عملية خطيرة في المخ

طالبت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها على «فيسبوك»، متابعيها، الدعاء لابن الفنانة إيناس عز الدين، والذي يخضع حاليا لعملية جراحية في المخ.

وكتبت نهال عنبر «الرجاء الدعاء لابن ايناس عز الدين، حاليا ابنها بيعمل عملية خطيرة في المخ، اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام».

إيناس عز الدين، طالبت أيضا منذ ساعات جمهورها عبر «فيسبوك» الدعاء لابنها قائلة: «اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب، فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد».

كما حرصت الفنانة وفاء عامر، على مُساندة ودعم الفنانة إيناس عز الدين، حيث طالبت هي الأخرى جمهورها بالدعاء لابن ايناس قائلة: «أكثروا من الدعاء لـ محمد ابن إيناس عز الدين وأحمد، بالله عليكم وقولوا يقين بالله شفاءً يقين بالله شفاء».

وفي مارس الماضي خضع ابن إيناس عز الدين لعملية جراحية خطيرة وهي تركيب صمام في المخ لتعاود له الآلام مرة أخرى، وسيضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية أخرى.

وقد أعلنت الفنانة إيناس عز الدين، شكرها للفنانة وفاء عامر بسبب مساعدتها في أزمة ابنها قائلة: «مش لاقيه كلمة اوصف بيها طيبتك وجدعنتك ويوم ميلادك كنتى معايا ومسبتنيش وسهرك معايا واتصالك بالدكاترة فى أمريكا، وخوفك على ابنى لحد اللحظة اللى بكتب فيها كل سنة وانتى طيبة وحبيبتى ودائمًا معايا».

كما وجهت الشكر أيضا للنجمين محمد فؤاد ونهال عنبر، قائلة: «نهال عنبر وفاء عامر ومحمد فؤاد فؤش.. بشكر حضرتكم جميعًا كل الأصدقاء على كل رسالة ودعوة لابني».