ضبط مصنع ينتج ملابس طبية دون ترخيص في الدقهلية

تمكن ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بالتعاون مع إدارة تموين أجا، أمس الأحد، من ضبط مصنع للملابس الطبية يعمل بدون ترخيص، لتحقيق أرباح غير مشروعة، ولدية كميات كبيرة من الملابس الطبية المعدة للبيع وكميات من الأقمشة الجاهزة للتصنيع.

ورود تحريات بعمل مصنع في الملابس الطبية بدون ترخيص

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، تفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لمباحث تموين الدقهلية، بقيام «هـ.ع.ع.ل» بقرية ميت العامل مركز إجا، بإدارة مصنع لتصنيع الملابس الطبية وخامات مجهولة المصدر تمهيداً لبيعها وطرحها بالأسواق مدخلاً الغش على جمهور المستهلكين بهدف التربح.

تشكيل حملة لضبط المصنع

وعليه تشكلت حملة تموينية برئاسة العميد عبدالحميد الصيرفي، مدير مباحث تموين الدقهلية، وتضم رضا محمد المفتش بالوحدة ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض المفتشان بإدارة تموين أجا، والدكتور أحمد السعيد العبد، وتم استهداف المصنع.

التحفظ على كميات كبيرة من الملابس الطبية

وبتفتيش المصنع عثرت الحملة على ملابس طبية جاهزة عبارة عن: 44 ألف غطاء رأس خاص بالعمليات، و14 ألفا و400 بدلة عمليات، و24 توب قماش غير منسوج مادة خام خاص بصناعة البدل وغطاء الرأس طول التوب 3 آلاف متر، عرض 45 سم، و8 ماكينات تصنيع، وتم التحفظ على جميع المضبوطات الموجودة بالمصنع لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر رقم 863 لسنة 2021 جنح مركز أجا أمن دولة طوارئ، وذلك لمخالفته القانون 113 لسنة 1994الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر لعدم وجود بيانات على المنتج، والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى بغرض التربح، وأيضا مخالفة القانون 359 لسنة 1956، لإدارته مصنعا بدون ترخيص، وتم عرض المتهم على النيابة العامة.