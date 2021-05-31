غارة أمريكية على «شبوة» اليمنية تسفر عن مقتل 4 عناصر من «القاعدة»

قتل 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أمس الأحد، في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية «بدون طيار» في محافظة «شبوة» جنوبي اليمن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، إن طائرة مسيرة يعتقد أنها أمريكية استهدفت بغارة سيارة تحمل عناصر من التنظيم قرب قرية الشبيكة شرق مدينة عتق مركز شبوة​​​.

وأشار المصدر اليمني، إلى أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل جميع من كانوا بداخل السيارة المستهدفة وعددهم 4 أشخاص، ويعتقد أن بينهم قيادي في التنظيم الإرهابي.

وفي سياق آخر، دكت القوات المشتركة اليمنية، أمس الأحد، مواقع وتحصينات للحوثيين المدعومين إيرانيًا، في مثلث البرح بالساحل الغربي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مدفعية «اللواء 22 مشاه» توجه ضربات على مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة البرح

وقال مصدر عسكري، إن مدفعية «اللواء 22 مشاه»، وجهت ضربات على مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة البرح بعد أن تم رصدها بدقة.

وأكد المصدر العسكري، أن ضربات المدفعية حققت اصابات مباشرة، أسفرت عن دك مواقع الحوثيين وتدمير طقم حوثي ومصرع من كانوا على متنه.

ونشر «الإعلام العسكري للقوات المشتركة»، فيديو وثق، لحظة توجيه مدفعية «اللواء 22 مشاه» ضرباتها الحاسمة، ومشاهد لتصاعد أعمدة الدخان من مواقع وثكنات الحوثيين جراء احترق الآليات التي دمرت.

كما تمكنت القوات المشتركة، مساء أمس الأحد، من إحباط محاولات تسلل، نفذها مسلحين من الحوثيين جنوب «الحديدة» الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأشار مصدر عسكري ميداني، إلى أن القوات المشتركة المرابطة في الدريهمي خاضت اشتباكات عنيفة ضد عناصر حوثية، حاولت التسلل لاختراق خطوط التماس جنوب المديرية.

وأضاف المصدر العسكري، أن عددا من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح على أيدي القوات المشتركة، فيما لاذت بقية العناصر المتسللة بالفرار .

وتعاملت القوات المشتركة مع تحركات وتعزيزات للحوثيين عبر خط زبيد جنوب الحديدة، فيما أكد الإعلام العسكري، أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين، كما أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت قرى ومزارع المواطنين شرق الجبلية.