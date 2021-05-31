زوج هالة صدقي يطلبها في «بيت الطاعة».. والفنانة: هجيب الطشت

أعلنت الفنانة هالة صدقي، على حسابها عبر «انستجرام»، طلب زوجها لها في «بيت الطاعة»، حيث نشرت صورة من الطلب وعلقت قائلة «خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع انه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه».

وأضافت «صحيح هو في أمريكا وأنا في مصر، فشكلها هتكون طاعة on line، استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لأ، مقولة غراب البين طلعت كذب، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها».

وقالت هالة صدقي، فى فيديو بثته الإعلامية بوسي شلبي في وقت سابق عبر صفحتها على «انستجرام» من إمارة دبي، إن ما فعله زوجها يعد «طلاق أونطة» لأنه لا يوجد في مصر طلاق لمعتقني الديانة المسيحية، قائلة «ياريت يكون طلقني ده طلاق أونطة، لو كان عاوز يطلقني كان عمل كده وهو فى أمريكا، بس هو فى مصر ومفيش طلاق للمسيحيين فى مصر بالطريقة دي».وكشفت هالة صدقي خلال مشاركتها فى برنامج «شيخ الحارة»، حقيقة الأرض التي يبلغ سعرها في الوقت الحالي 8 ملايين جنيه، والتي كتبها زوجها باسمها، وقالت إنه لم يقدم لها مهرا أو شبكة أو شقة، وقال لها إنه يملك قطعة أرض ولكن لا يوجد لها مشتر، وبعد تدخل أحد الأصدقاء كتب هذه الأرض باسمها وكانت تبلغ وقتها 50 ألف جنيه.