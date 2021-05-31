مقتل 3 أشخاص في هجوم شنه مسلحون على قرية شمال بوركينا فاسو

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، في هجوم شنه مسلحون على قرية شمال بوركينا فاسو، قرب الحدود مع النيجر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن 3 مدنيين لقوا مصرعهم في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو قرب «قرية بولي»، كما أصيب 3 أشخاص بسبب توغل مسلحين من الحدود الشمالية.

وأضاف المصدر، أن ضحايا الهجوم هم رئيس القرية وإمام مسجد ونجله.

وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين.

مقتل 4 جنود في هجوم شنته «بوكو حرام» الإرهابية على «بلدة ديفا» الصحراوية جنوب شرقي النيجر

وفي النيجر، قالت وزارة الدفاع، إن عناصر من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، قتلوا 4 جنود و4 مدنيين في هجوم على «بلدة ديفا» الصحراوية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان صدر، امس الأول السبت، إن ما لا يقل عن 6 مسلحين قتلوا في الغارة التي نفذت الجمعة الماضية.

وهاجم عناصر «بوكو حرام»، ديفا بعد العصر على متن نحو 15 سيارة، وبعد قتال عنيف تمكنت قوات الأمن من صدهم.

وقتل 28 شخصا وأحرق 800 منزل في منطقة ديفا خلال ديسمبر الماضي، في هجوم حملت «بوكو حرام» المسؤولية عنه.

مقتل حوالي 100 من عناصر «الشباب» الإرهابية في عمليات للجيش الصومالي جنوب البلاد

من جانبه، قال الجيش الوطني الصومالي، أمس الأحد، إن قواته قتلت حوالي 100 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في العمليات الأخيرة في منطقة «شبيلي الوسطى» الواقعة في جنوبي البلاد.

وقال قائد الجيش الوطني الصومالي، أودوا يوسف راجي، إن العمليات التي نُفذت في المنطقة لطرد إرهابيي الحركة من مواقعهم، شهدت خسائر فادحة في صفوف المسلحين بالإضافة إلى مقتل عدد من القادة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف راجي، لـ«إذاعة مقديشو»، أن ن عدة مناطق، بما في ذلك قواعد الشباب، قد تم تحريرها من المسلحين.