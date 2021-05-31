محمد صلاح يكسر عددا من الأرقام التاريخية مع «ليفربول»

نجح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في كسر عدد من الأرقام التاريخية هذا الموسم مع ناديه الإنجليزي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وفي رابع مواسم محمد صلاح مع ليفربول، تمكن من تسجل 31 هدفا خلال 51 مباراة في جميع المسابقات، واحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي «البريميرليج» برصيد 22 هدفا، وحصل على جائزة الأفضل في ليفربول بتصويت الجماهير.

صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا فأكثر في 3 مواسم منفصلة بالدوري

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا فأكثر في 3 مواسم منفصلة بالدوري، وثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتجاوز صلاح، ستيفن جيرارد وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال، ومن أفضل 30 هدافًا في تاريخ البطولة، حيث أحرز 28 هدفًا في دوري الأبطال.

وشهدت التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2020-2021، والتي أعلنها علن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أمس الأحد، وجود النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي «ليفربول»، فيما هيمن فريق تشيلسي، الفائز بلقب «التشامبونز ليج»، على قائمة التشكيلة المثالية، بواقع 4 لاعبين، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.