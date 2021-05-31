واشنطن تطالب الحوثيين بوقف الانتهاكات بحق اليمنيين

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين بوقف الانتهاكات التي تمارسها ضد اليمنيين، وإطلاق سراح المحتجزين في السجون لديها فوراً، معتبرة أن اليمن لديه فرصة حقيقية للسلام، وأنه يجب على الحوثيين استغلالها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحوثيين يواصلون هجومهم في «مأرب» شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، مع عواقب إنسانية مدمرة، بدلاً من اختيار السلام.

الخارجية الأمريكية: لا ينبغي تجريم ممارسة حقوق الإنسان

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه لا ينبغي أبداً تجريم ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير.

كان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اتهم في وقت سابق، الحوثيين بمواصلة استدراج اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة، مضيفا: «أن إقرار الحوثيين بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة جريمة حرب وتعد ضمن الجرائمُ المرتكبة ضد الإنسانية».

ودعا الوزير اليمني، منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية لإدانة عمليات تجنيد الحوثيين الإرهابيين للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستغلالهم في أعمال قتالية، كما دعا للضغط على الحوثيين لوقف استخدام المهاجرين واللاجئين الأفارقة وقودا لمعاركها العبثية وتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة.

كانت قوات الجيش الوطني اليمني، قالت أمس الأحد، إنها تخوض بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية «التحالف العربي» معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وأشار المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني، في بيان، إلى أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين استمرت لأكثر من 9 ساعات وانتهت بمصرع ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد منها تدمير عربتين و3 أطقم.