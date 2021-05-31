عاجل.. «الصحة» تعقد مؤتمرا بعد قليل للحديث عن الفطر الأسود

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، مؤتمرا مهما بحضور الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأعضاء اللجنة العلمية، والأطباء في المستشفيات المتعاملة مع حالات كورونا، حيث سيتم استعراض مستجدات الوضع الوبائي للفيروس فضلا عن بروتوكولات العلاج المحدثة وتوضيح معلومات هامة عن الفطر الأسود.

وكانت وزارة الصحة والسكان أشارت في منشور توعوي أصدرته من خلال الطب الوقائي بالوزارة، إلى كيفة انتقال الفطر الأسود، موضحة: أن الفطر الأسود ينتقل عن طريق الاستتنشاق والتلامس والابتلاع، وأن مرض الفطر الأسود غير معدي ولا داعي للخوف لأنه نادر الإصابة بيه وموجود من فترة ماضية وليس بجديد وليس له علاقة بفيروس كورونا.

وعن أعراض مرض الفطر الأسود، أفادت الوزراة بأن أعراضه تتمثل في: الحمى والسعال وضيق في التنفس والإسهال وتورم في جانب الوجه وصداع واحتقان.

وتابعت: أن المسؤول عن حدوث هذا المرض هو بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة العفنيات، والتي تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب، وهذه الفطريات تسمى بـ«الفطريات المخاطية».

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لاتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية، حيث خصصت خط ساخن للمواطنين برقم 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن أي فيروسات أو أمراض والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، حددت وزارة الصحة والسكان هذه الفئات بنحو:

- مرضى السكري غير المتحكم به والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم.

- مرضى السرطان في حالاته المتأخرة.