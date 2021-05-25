مصابة بـ«الفطر الأسود» تناشد وزيرة الصحة نقلها لمستشفى حكومي: العلاج غال

ناشدت«ف. أ»، مريضة مصابة بالفطر الأسود، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتدخل ونقلها إلى أي مستشفى حكومي مجهز حيث إن حالتها الصحية غير مستقرة، وأسعار المستشفى الخاص مرتفعة بخلاف عدم توافر كافة التخصصات المطلوبة لمتابعة الحالة بها، وأنهم يطلبون أطباء لتخصصات معينة خصيصا لها.

وقالت المريضة المصابة بالفطر الأسود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تكلفة العلاج باهظة، وظروفها المالية لا تتحمل مصاريف العلاج والإقامة بالمستشفى.

أصيبت بالفطر الأسود بعد تعافيها من فيروس كورونا

وكانت «ف. أ» قد أصيبت في شهر رمضان الماضي بفيروس كورونا وحصلت على بروتوكول العلاج وتعافت من الفيروس بعد فترة العزل المنزلي التي قررها الطبيب المعالج، ثم فوجئت بوجود تورم وألم في العين، وعلى إثر ذلك توجهت إلى طبيبة عيون، التي أخبرتها أنها مصابة بـ«الفطر الأسود».

المريضة: لم نعرف أي شيء عن الفطر الأسود حينما أخبرتنا طبيبة العيون

وتابعت المريضة: «كنا لا نعرف أي شيء عن الفطر الأسود حينما أخبرتنا عنه طبيبة العيون، وحين وصلنا إلى المستشفى الخاص في الجيزة، جرى عمل كافة الفحوصات التي أثبتت إصابتي بهذا المرض، وبدأنا رحلة العلاج، وللأسف العلاج سعره غال والإقامة في المستشفى كذلك، بخلاف أننا لم نستطع الحصول على العلاج الأصلي وحصلنا على بديل».

طبيبة عيون استقبلت الحالة في عيادة خاصة وحولتها إلى مستشفى

وقالت إن طبيبة العيون، التي أجرت الكشف الطبي -فضلت عدم ذكر اسمها- استقبلتها في العيادة الخاصة بها مساء الجمعة الماضي، مؤكدة أن كل الشواهد والأعراض أثبتت إصابتها بـ«الفطر الأسود» لذلك قامت بتحويلها إلى أحد المستشفيات، لافتة إلى أنها لم تستقبل حالات فطر أسود قبل ذلك وأن هذه تعد هي الحالة الأولى.