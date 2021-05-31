بالأرقام.. جدول مرتبات المعلمين بعد الزيادة في يوليو 2021

«زيادة المرتبات أو الأجور»، باتت الجملة الأكثر بحثا بين عدد كبير من المواطنين مع إعلان وزارة المالية زيادة مرتبات العاملين في الدولة ومن بينهم الأطباء والمعلمين، حيث قررت الحكومة تطبيق زيادة الأجور، عبر زيادتين، هما العلاوة الدورية «سواء المخاطبين بـ7% أو غير المخاطبين وعلى رأسهم المعلمين والأطباء والعاملين وأساتذة الجامعة وموظفي القضاء أي من لهم كادر خاص بـ 13%»، وكذلك الحافز الإضافي الذى يتراوح ما بين 175 جنيها للدرجة السادسة وصولاً إلى 400 جنيه لدرجة وكيل وزارة.

«الوطن» ترصد في السطور القادمة جدول مرتبات المعلمين بعد الزيادة.

الحد الأدنى والأقصى لزيادة مرتبات المعلمين

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، إن المعلمين سيحصلون على زيادة تتراوح ما بين 344 جنيه كحد أدني قبل الضريبة، وحد أقصى يصل إلى 602 جنيه قبل الضريبة أيضا، لافتا إلى أن صافي الزيادة سيتراوح ما بين 306 وحتى 535 جنيه.

وأضاف شاهين في تصريحات لـ« الوطن»: أنه وفقا لكل كادر سيحصل كل معلم على علاوة نسبتها 13% وحافز إضافي يتراوح ما بين 225 وحتى 375، حيث يأتي جدول مرتبات المعلمين بعد الزياة في أول يوليو 2021 بنحو:

جدول مرتبات المعلمين

معلم: المرتب الأساسي قبل الزيادة وحتى 30 يونية 2021 قدره 920 جنيه، سيحصل على علاوة 119 جنيه، وحافز إضافي 225 جنية وستكون إجمالي الزيادة في مرتبه 344 جنيه وصافي الزيادة بعد خصم الضرائب 225 جنيه.

معلم أول: أساسي مرتبه قبل الزيادة 950 سيحصل على علاوة 123 وحافز إضافي قدره 275، على أن تكون إجمالي الزيادة 398 جنيه وصافي الزيادة 354 جنيه.

معلم أول: أساسي مرتبه قبل الزيادة 1150 سيحصل على علاوة قدرها 149 وحافز إضافي 320، على أن تكون إجمالي الزيادة 474 جنية وصافي الزيادة 421 جنية.

معلم خبير: أساسي مرتبه قبل الزيادة 1400 سيحصل على علاوة 182 وحافز إضافي قدره 350، على أن تكون إجمالي الزيادة 532 جنية وصافي الزيادة 473 جنية.

معلم كبير: أساسي مرتبه قبل الزيادة 1750 سيحصل على علاوة 227 وحافز إضافي 375، على أن تكون إجمالي الزيادة 602 جنية وصافي الزيادة 535 جنيه.