انطلاق مشروعات الصرف الصحي لـ«حياة كريمة» في كفر الشيخ (صور)

انطلقت مشروعات الصرف الصحي بالمشروع القومي «حياة كريمة» بمركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ، وذلك على النحو التالي:

- تشوين المهمات الخاصة بمشروع الصرف الصحي لثلاث قرى النجارين، الكشايكة، الحصة، التابعة لقرية البصراط.

- تشوين مواسير خطوط الطرد لمحطة صرف العضمة بقوسيون، شرق بني بكار.

- تشوين مهمات الصرف الصحى للبدء في تنفيذ محطتي صرف التوبنه، والعضمة بقرية بني بكار- تشوين المهمات الخاصة لمشروع الصرف الصحي بقرية البصراط، وبريدعه، والبراجه، والسرى، والطويل، والنور، وجزيرة الفرس.

- بداية تشوين المهمات للبدء في أعمال الصرف الصحي في محطات رفع صرف صحي بقري (الروس والسخاينة - والزروات- وأبوعقادة - والسلاهبة- والخص ) التابعين لقرية برنبال مطوبس.

وعلى الجانب الآخر، تمّ أخذ الجسات الخاصة بمشروع إحلال جزئي وتطوير مدرسة الشهيد كمال الشاذلي الاعدادية، بقرية القني التابعة للوحدة المحلية بمنية المرشد مركز مطوبس.

وجار العمل في أساسات مشروع توسع مدرسة القومسيون الابتدائية بقرية الروضة التابعة للوحدة المحلية ببني بكار مركز مطوبس، حيث تتمّ تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.

وشهدت محافظة كفر الشيخ بمركز «مطوبس»، بدء أعمال مشروع تبطين الترع التي تأتي ضمن المشروع القومي حياة كريمة، فتم البدء بتبطين ترعة «القويعي» بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية برمبال مطوبس بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 35٪ وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربى وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12 كم بنسبة تنفيذ 77٪.

ويأتي ذلك مع تغيير خطوط مياه الشرب بقرية ابيانه، والشبكة الداخلية بنسبة تنفيذ 75٪ إضافة إلى استئناف العمل بكوبري الهكس ببني بكار، حيث تتمّ تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبدأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعمالها في قرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن أكثر من 200 قرية وتابع سيتمّ تطويرهم بالمركز، وضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، لتطوير الريف المصري، وجار تغيير خطوط مياه الشرب بقرية ابيانه والشبكة الداخلية، وتمّ التنفيذ بنسبة 75٪.