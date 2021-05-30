مد شبكات مياه وغاز وإنشاء مدارس ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء العمل في عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابعًا.

وأوضح المحافظ أنه تم البدء في مشروع مد شبكات الغاز الطبيعي بقرية المعصرة بمركز ملوي، حيث سيخدم المشروع حوالى 24733 مواطنًا، كما بدأت الأعمال الإنشائية لجناح توسعة بقرية صفانية بمركز العدوة بعدد 17 فصلًا وبتكلفة تصل إلى نحو 9 مليون جنيه، كما تم البدء في مد وتدعيم شبكات المياه بقرية كفر خزام في مركز ديرمواس، حيث سيخدم المشروع 11125 مواطنًا بتكلفة حوالي 2 مليون جنيه.

وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة»، وفقاً للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المبادرة، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وعقد محافظ المنيا، الاسبوع الماضي اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بـ«حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

وحضر الاجتماع عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ومؤسسة حياة كريمة.