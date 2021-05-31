وفد رفيع المستوي يتابع مشروعات «حياة كريمة» بمركز الحسينية بالشرقية

استقبل أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية وفد رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ المشروعات بنطاق الـ41 قرية بمركز الحسينية، وكان بصحبته عضوي الفريق الميداني لمؤسسة «حياة كريمة» بالشرقية، وهما سعيد عباس منسق محافظة، والدكتور شهاب شاهين، مسؤول ميداني بالمحافظة.

وحضر أيضًا الزيارة اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية بمحافظة الشرقية، العميد أ.ح طارق عرفة، رئيس مشروع «حياة كريمة» بالحسينية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المهندس سامي معجل، رئيس مدينة الحسينية، حيث تمّ المرور على المشروعات بنطاق قرية قصاصين الشرق كالآتي:

- مدرسة الربان عمر صميدة.

- المجمع الخدمي لقرية قصاصين الشرق.

- محطة معالجة الصرف الصحي بقصاصين الشرق.

- مشروع توصيل مياة الشرب.

- مشروع تبطين الترع.

- الوحدة الصحية بقرية قصاصين الشرق.

حيث تتمّ تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعقد الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، اجتماعًا مع الفريق الميداني لمؤسسة «حياة كريمة» بالمحافظة، الأسبوع الماضي، وجرى عرض نسب التنفيذ والاتفاق على عمل جولات ميدانية الفترة المقبلة لمتابعة المشروعات والتواصل مع المواطنين بصورة مباشرة، فضلًا عن استمرار أعمال البناء بمجمع خدمات قرية قهبونة.

ويستكمل المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية أعماله بالوحدة المحلية بقرية سعود بمركز الحسينية، حيث تمّ البدء في أعمال الحفر لإنشاء مجمع الخدمات بالقرية، أما بالنسبة للوحدة المحلية بقرية سماكين الغرب، فلا تزال الأعمال جارية لإنشاء محطة الصرف الصحي بالقرية، بينما تستكمل الوحدة المحلية لشهداء بحر البقر إنشاء مجمع الخدمات بالقرية.

وقال الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، إنَّ مركز الحسينية يدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إذ يعد من أكبر المراكز بالشرقية بنسبة 31% من مساحتها، ويضم 10 وحدات محلية بواقع 41 قرية و740 تابعًا وكفرًا، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 800 ألف نسمة، ما يجعله من أهم المراكز التي تدخل ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى وضع الاحتياجات الخاصة بالمركز والخطة في بداية العام، حيث تضم الخطة عدة محاور من الخدمات مثل التعليم والصحة والغاز والصرف والمياه.