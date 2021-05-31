مقتل 8 جنود ومدنيين في هجوم لـ«بوكو حرام» بالنيجر

قالت وزارة الدفاع في النيجر، إن متمردين من جماعة «بوكو حرام» المتشددة قتلوا 4 جنود و4 مدنيين في هجوم على بلدة ديفا الصحراوية بجنوب شرق البلاد.

وأضافت وزارة الدفاع، في بيان، أن ما لا يقل عن 6 مسلحين قتلوا في الغارة التي نفذت يوم الجمعة الماضي، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، مضيفة: «هاجم المتمردين ديفا بعد العصر على متن نحو 15 عربة، وبعد قتال عنيف تمكنت قوات الأمن من صدهم».

يشار إلى أن تمرد «بوكو حرام» اندلع في شمال شرق نيجيريا عام 2000 لكن كثيرا ما يمتد العنف عبر الحدود إلى تشاد والنيجر والكاميرون، وقتل نحو 28 شخصا وأحرق 800 منزل في منطقة ديفا خلال ديسمبر الماضى في هجوم حملت «بوكو حرام» المسؤولية عنه.