تجنبا لـ«فخ السماسرة».. نصائح لشراء وبيع آمن في السوق العقارية

قال عدد من المتخصصين ومتعاملين في مجال العقارات، إن السوق العقاري في مصر يعانى وجود فجوة بين العرض والطلب، نتيجة بحث المشترين عن عقارات في مناطق محددة بمواصفات معينة قد تكون غير متاحة في تلك الأوقات، لافتين إلى ضرورة التدقيق عند الشراء ومقارنة الأسعار، وتجنب الوقوع في أفخاخ السماسرة، ممن يمثلون حلقات وسيطة بين البائع والمشتري.

وقال أحمد عبد الفتاح، مدير تطوير الأعمال بأحد الشركات، لـ«الوطن»، إن السوق يعاني من فجوة بين الوحدات المطلوبة والوحدات المعروضة، إلا أن تنبيه المشترين بتوافر العقارات التى تتوافق مع احتياجاتهم ورغباتهم، يضمن التطابق بين رغبات البائع والمشترى.

الإنترنت قد يكون وسيلة لتجنب السمساسرة

البحث عن وحدة عقارية أو إدارية، قد يبدأ من الإنترنت، عبر الاستعانة بمحركات البحث كـ«عقار ماب» الذي أطلق مؤخراً لزيادة فعالية التواصل بين البائع والمشترى.

تلك الخدمة التى تحمل اسم «Matcher» والتى طالعتها «الوطن» تشير إلى التطابق بين العرض والطلب وتنبيه المشترين بتوافر العقارات التى تتوافق مع احتياجاتهم ورغباتهم، دون الحاجة للبحث مرة أخرى على محرك البحث، وهي مصمة خصيصاً لمساعدة المواطنين في اتخاذ قرار الشراء بسهولة ودقة.

القاهرة الأكثر جاذبيةً

وبحسب بيانات محرك البحث «عقار ماب»، فإن عدد الباحثين عن الوحدات بالقاهرة الكبرى، بلغ 6.3 مليون عميل، و938 ألف عميل بالاسكندرية، و 193 ألف باحث مسجل بالساحل الشمالى، في حين يبلغ عدد العملاء المسجلين بالمنصة من التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، نحو 1.2 مليون عميل، و709 ألف عميل من مدينة 6 أكتوبر، و 614 ألف عميل من مدينة نصر، و 390 ألف عميل من المعادي، و389 ألف عميل من مدينة الشيخ زايد، و365 ألف عميل من مصر الجديدة.

الشقق السكنية الأكثر طلباً

وبحسب إحصائيات محرك البحث، فإن المنصة تضم نحو 5.4 مليون عميل يبحثون عن شقق سكنية، و487 ألف عميل يبحثون عن الفيلات، و479 ألف عميل يبحثون عن شقق مفروشة، و 314 ألف عميل يبحثون عن وحدات تجارية، و 284 ألف عميل يبحثون عن قطع أراضي، و 239 ألف عميل يبحثون عن شاليهات، و 171 ألف عميل يبحثون عن شقق دوبلكس، و 154 ألف عميل يبحثون عن وحدات إدارية، 38 ألف عميل يبحثون عن وحدات طبية، و66 ألف عميل يبحثون عن شقق ستوديو.