2 مليون جنيه تكلفة تجهيز أول استديو إذاعي لقسم الإعلام بجامعة سوهاج

تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، التركيبات النهائية لأجهزة استديو الإذاعة الخاص بقسم الإعلام بكلية الآداب، المقام على مساحة 83 متر مربع، ويشمل ثلاث غرف، الأولى استديو التليفزيون، الثانية الإذاعة وكنترول التليفزيون، والثالثة غرفة التحكم.

صاحب رئيس الجامعة في جولته، كل من الدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب، الدكتورة فاطمة الزهراء، صالح رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والمشرف على الاستوديو، والدكتورة سحر وهبي الأستاذ بقسم الإعلام.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز، أن الجامعة بصدد افتتاح أول استديو إذاعي متخصص لقسم الإعلام بكلية الآداب، وهو يعد نقلة نوعية للتدريب العملي لطلاب القسم، الأمر الذي سيساهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة بشكل محترف، مشيراً إلى أن الاستديو تم تجهيزه بأعلى التقنيات الفنية من شركة Sony العالمية، والتي بلغت تكلفتها 2 مليون جنيه، موجهاً بأهمية استغلال الإمكانيات الفنية الكبيرة للاستديو، وذلك من خلال إطلاق قنوات تعليمية عبر اليوتيوب لخدمة طلاب مختلف الكليات، وتسجيل المحاضرات وبثها إلكترونياً تطبيقاَ لسياسة التعليم الهجين والتعليم عن بعد.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء، إن رئيس الجامعة تفقد التركيبات والديكورات النهائية للاستديو المقام على مساحة 83 متر مربع، والذي يشمل ثلاث غرف، الأولى استديو التليفزيون، الثانية الإذاعة وكنترول التليفزيون، والثالثة غرفة التحكم.

وأضافت الزهراء، أنه خلال الجولة توجه رئيس الجامعة إلى القاعة الملحقة بالاستديو المخصصة لتدريب ممثلي المجتمع الأكاديمي من المتخصصين والراغبين في تنمية مهاراتهم في هذا المجال، كما وجه بتخصيص غرفة ملحقة لتكون استراحة ضيوف الاستديو، بالإضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع الشركة الموردة للأجهزة لمدة عام، وذلك لمتابعة عملية التشغيل والصيانة والتدريب على استخدام تقنيات الاستديو.