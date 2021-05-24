مستشفى جامعة سوهاج الجديد.. صرح طبي لخدمة أهالي الصعيد (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مستشفى جامعة سوهاج الجديد.. صرح طبي لخدمة أهالي الصعيد».

وجاء في التقرير: «صرح طبي يترقب افتتاحه أهالي محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة له تحت مسمى مستشفى جامعة سوهاج الجديد بالكوامل لخدمة أهالي المحافظة ومحافظات قنا والأقصر وأسوان لكافة التخصصات الطبية المتنوعة وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.1 مليون جنيه».

وتابع أنّ الإنشاءات الهندسية تكلفت 858 مليون جنيه وجرى تسليمها للجامعة، وجار عملية تجهيز الفرش والأثاث والمعدات الطبية، حيث تبلغ مساحة المستشفى نحو 26 ألف متر مربع مقسم إلى 3 مبانٍ، الأول يضم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والثاني المبنى التعليمي وكلية الطب البشري والثالث مبنى الخدمات ويشمل كل الخدمات التي تقدمها المسشتفى.

ويضم المستشفى 286 سريرا بينها قسم خاص بالعيادات الخارجية، إلى جانب 50 سرير عناية مركزة و12 غرفة عمليات و12 غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى كما يضم 47 وحدة عناية مركزة ووحدات غسيل كلوي للأطفال والكبار.

ووجّهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالإسراع في بدء تطوير مستشفى سوهاج التعليمي التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالوزارة، بما تشمله من مباني «الغسيل الكلوي، الحضانات، عيادات تنظيم الأسرة، العيادات الخارجية، معهد القلب والجهاز الهضمي»، بما يتوافق مع المعايير والأكواد الإنشائية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان لمستشفى سوهاج التعليمي مساء اليوم، يرافقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وذلك في إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.