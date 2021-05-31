مواصفات وأسعار «رينو لوجان 2021» في السوق المصرية

مع بداية العام الجاري 2021، تم طرح عدد من طرز السيارات الملاكي، داخل السوق المحلية، «الموديل الجديد للعام 2021»، والتى من بينها تظهر رينو لوجان 2021، إذ أعلنت شركة «رينو»، قائمة الأسعار الرسمية للموديل الجديد للسيارة رينو لوجان.

وفي سطور، تستعرض «الوطن» القائمة السعرية الجديدة للسيارة «رينو لوجان» والمواصفات الخاصة بها:

- مواصفات رينو لوجان 2021.

- تضم السيارة محركًا بسعة 1600 سى سى.

- يولد قوة 110 حصان ميكانيكي.

- أقصى عزم للدوران 148 نيوتن متر.

- عدد السلندارت 4.

- العرض الكلي 1994 مم

- الارتفاع الكلي 1517 مم.

- قاعدة العجلات 2634 مم

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 11.5 ثانية.

- وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.3 لترات من الوقود.

- حجم الشنطة 510 لترًا.

- سعة خزان الوقود 50 لترًا.

- وتأتي السيارة بضمان 100 ألف كم أو 3 سنوات أيهما أقرب.

- مواصافات الأمان والسلامة، حيث تتوافر بعدة مواصفات للأمان منها: «وسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

- أسعار رينو لوجان

- يجرى تصنيع السيارة في فرنسا ويتم تجميعها في المغرب، وتأتي السيارة بـ6 فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية بنحو:

1- الفئة الأولى: مانيوال / E1 2021 بسعر 179,000 جنيه.

2- الفئة الثانية: مانيوال / E2 2021 بسعر199,000 جنيه.

3- الفئة الثالثة: اتوماتيك / E1 2021 بسعر209,000 جنيه.

4- الفئة الرابعة: اتوماتيك / E2 2021 بسعر 219,000 جنيه.

5- الفئة الخامسة: اتوماتيك / E3 2021 بسعر 229,000 جنيه جنيه.

6- الفئة السادسة: اتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2021 بسعر 239,000 جنيه.