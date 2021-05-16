أسعار صيانات «رينو داستر» حتى 100 ألف كيلو

يواجه الكثير من مستخدمي السيارات، خاصة الجديدة سارية الضمان، مشكلات في معرفة أسعار الصيانات الدورية لها، ما يضطر البعض لإجراء الصيانة الدورية خارج الوكيل الرسمي أو الشركة، ومن ثم خروج السيارة من الضمان.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار صيانة رينو داستر بداية من 10.000 حتى 100.000 كيلو متر، وذلك في الوكيل الرسمي للسيارة:

- صيانة الـ10.000 كيلو بسعر 1,610 جنيه.

- صيانة الـ20.000 كيلو بسعر 2,630 جنيه.

- صيانة الـ30.000 كيلو بسعر 1,610 جنيه.

- صيانة الـ40.000 كيلو بسعر 2,630 جنيه.

- صيانة الـ50.000 كيلو بسعر 1,610 جنيه.

- صيانة الـ60.000 كيلو بسعر 8,100 جنيه.

- صيانة الـ70.000 كيلو بسعر 1,610 جنيه.

- صيانة الـ80.000 كيلو بسعر 2,630 جنيه.

- صيانة الـ90.000 كيلو بسعر 1,610 جنيه.

- صيانة الـ100.000 كيلو بسعر 2,630 جنيه.

وتعد شركة رينو الأوروبية من الشركات القوية داخل السوق المصري، والتي تحتل نسب مبيعات قوية خاصة في فئة السيارات المتوسطة، بفضل ما تقدم السيارات من اعتمادية كبيرة وأسعار منخفضة في قطع الغيار والصيانة.

مواصافات رينو داستر 2021.

وتحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة حصان ميكانيكي 115، وأقصى عزم للدروان 156 نيوتن متر، وتستغرق وصولًا لأعلى سرعة 100 كيلومتر، 12 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ5 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.6 لتر من الوقود.

أما عن مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي السيارة بنظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات خلفية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسادة هوائية للسائق ووسادة هوائية للركاب وحساسات أمامية.

أسعار رينو داستر .

وتأتي بفئتين في السوق المصري، وجرى طرح الفئة الأولى فقط حالياً، وسيتم طرح الفئة الثانية في شهر مايو القادم وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى: رينو داستر أتوماتيك/ Vision بسعر 302 ألف جنيه.

الفئة الثانية: رينو داستر أتوماتيك/ Dynamic بسعر 318 ألف جنيه.

الفئة الثالية: رينو داستر أتوماتيك/ Signature بسعر 346 ألف جنيه.