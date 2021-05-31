عاجل.. الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

ووفقا لمشروع القانون ينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

وأعرب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه قانون الحكومة بخصوص قانون صندوق الطوارئ الطبية، وقال خلال الجلسة العامة، إنّ هذه مهمة وزارة الصحة والأمر يتعلق بالمخصصات المالية للوزارة وليس فقط فكرة وجود صندوق للطوارئ الطبية.

كما أعرب المهندس محمد السباعي عضو مجلس شيوخ ووكيل لجنة الزراعة والري والمتحدث الإعلامي باسم نواب التنسيقية بالمجلس، عن رفضه قانون صندوق الطوارئ الطبية، وقال خلال الجلسة العامة إنّ القانون يعكس تضارب بين اختصاصات وزارة الصحة من جهة، والصندوق من جهة أخرى، موضحا أنّ وزارة الصحة أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات، كما أنّ هناك مشاركة للمجتمع المدني لمواجهة الأزمات.