محافظ دمياط تتفقد غرف العزل في مدارس الإعدادية

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية تفقدت خلالها لجان الامتحانات بعدد من المدارس بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2021 والتي انطلقت أول أمس لجميع الفئات «العام، المهني، الصم وضعاف السمع، المكفوفين».

واستهلت محافظ دمياط، تلك الجولة التي رافقها خلالها عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، بالمرور على مدرسة 30 يونيو، وذلك للاطمئنان على سير امتحان مادة الجبر والإحصاء الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم، ومستوى العمل داخل المدرسة تنفيذا لرؤية الدولة في ضبط المنظومة التعليمية بتلك المدارس والارتقاء بها تماشياً مع خطة وزارة التربية والتعليم.

وخلال الجولة أيضا، تفقدت محافظ دمياط مدرستي محمد عبده الإعدادية بنين والنيل الإعدادية الحديثة للبنات، إذ تواصلت مع الطلاب للاطمئنان على مستوى امتحان الجبر والإحصاء، كما تفقدت غرف العزل بالمدارس التي قامت بالمرور عليها، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

واطمأنت منال عوض على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوافر مستلزمات الوقاية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

ووجهت محافظ دمياط خلال تفقدها للجان بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والتواصل المستمر معهم لتذليل كافة العقبات والتطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحرصت المحافظ على التواصل مع أولياء الأمور بمحيط اللجان حيث طمأنتهم على أبنائهم، مؤكدة أن المحافظة ومديرية التربية والتعليم يبذلان قصارى جهدهما للتيسير على الطلاب والحفاظ على سلامتهم من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات، وفقاً لخطة الدولة في هذا الشأن، مطالبة إياهم بعدم التزاحم بمحيط اللجان حفاظاً على سلامة الجميع.