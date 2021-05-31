فاوتشي يحذر: كورونا أقوى من العام الماضي.. ولا يمكن هزيمة الفيروس الآن

حذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أنَّه من السابق لأوانه إعلان النصر على فيروس كورونا حيث تنخفض الحالات في الولايات المتحدة إلى أدنى المعدلات منذ يونيو الماضي.

وقال فاوتشي لصحيفة «الجارديان» البريطانية في مقابلة: «لا نريد إعلان النصر قبل الأوان لأنّه لا يزال لدينا طريق نقطعه، ولكن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يمكنهم تلقيح، كمجتمع، سيكون المجتمع أكثر أمنًا وأمانًا».

وتابع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: «طالما أن هناك درجة معينة من النشاط الفيروسي في جميع أنحاء العالم ، فهناك دائمًا خطر ظهور طفرات وتقلل إلى حد ما من فعالية لقاحاتنا، ونناقش الآن على مستويات مختلفة كيف يمكننا زيادة الإنتاج للحصول على جرعات اللقاح من الشركات التي تصنعها لنا بالفعل، والحصول على جرعات أكثر يمكن توزيعها على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط».

واستكمل فاوتشي، أنَّ هناك امر تركز عليه الولايات المتحدة جهودها، حيث تسعى إدارة جو بايدن للحصول على جرعة أولى من اللقاح إلى 70٪ من السكان البالغين في الولايات المتحدة بحلول 4 يوليو، مبينًا أنَّه رغم انخفاضنا إلى أقل من 30 ألف إصابة في اليوم، لا يزال هناك الكثير من الإصابات.

وانخفضت حالات الإصابة بالفيروس يوميًا بنسبة 53٪ منذ 1 مايو، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، لكن المعدلات لا تزال مرتفعة في السكان غير الملقحين والحالات تتزايد على مستوى العالم.

وبالفعل، كان هناك عدد أكبر من الحالات العالمية في عام 2021 مقارنة بعام 2020 بأكمله تعرضت الولايات المتحدة لضغوط لتقديم مساعدات أكبر في جهود اللقاحات العالمية، وقد التزمت في الأسابيع الأخيرة بالتبرع بـ80 مليون لقاح إضافة إلى التبرع الذي تعهدت به لمبادرة كوفاكس، وهو خطة عالمية لمشاركة اللقاحات ، بقيمة 4 مليارات دولار، وقال فاوتشي إنَّ المزيد من المساعدة قد تكون في الطريق.