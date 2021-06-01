فتح باب المشاركة وتسليم طلبات الترشح لمسابقة برنامج «فيستا» للمُبتكرين

أعلن معرض دبي للطيران 2021 وبالتعاون مع «جوثامز» شركة المسرعات الرائدة في مجال إعداد المهارات المستقبلية لقطاع النقل الجوي والدفاع، عن فتح باب المشاركة وتسليم طلبات الترشح للمسابقة التي أطلقها برنامج «فيستا» الذي يستهدف المُبتكرين والمُبدعين لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الخاصة وتسريع مستقبل نمو صناعات الطيران والدفاع، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالى أبرز ضوابط الترشح، وأهداف البرنامج وهي كالتالي:

1 - يهدف برنامج «فيستا» إلى دعم الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران، حيث ستعمل هذه الشركات على إطلاق منتجات وحلول جديدة كلياً تغيّر من توجهات قطاعات الطيران والفضاء والدفاع والحلول التقنية، ويمكن للشركات الراغبة بالمشاركة.

2 - تقديم طلبات الترشح قبل تاريخ 10 يونيو عبر الموقع الرسمي لمعرض دبي للطيران.

معرض دبي للطيران يفتح باب المشاركة في فعالية «فيستا» للشركات الناشئة

3 - تمنح المسابقة للشركتين الفائزتين في المسابقة فرصة عرض مبتكراتهم في مركز الابتكار التابع لبرنامج «فيستا» في معرض دبي للطيران، إذ يجمع المركز الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس المال الباحثين عن مبتكرين ورواد أعمال جدد ذات قدرة تنافسية ضمن القطاع.

4 - تحصل الشركتان على فرصة الالتقاء بصناع القرار الرئيسيين في القطاع والمشاركة في الجلسة الحصرية التي تنظمها شركة «جوثامز» خلال المعرض، والتعرف على أبرز المستثمرين العالميين في القطاع، والتنافس مع الشركات العالمية على بعض الصفقات التي ستقام خلال أيام المعرض.

المسابقة تهدف لدعم الشركات الناشئة في تحقيق أهدافها والمساهمة في نمو قطاعات الطيران والدفاع

5 - تعد مسابقة «فيستا» جزءاً من جهودنا الرامية لدعم الشركات الناشئة في تحقيق أهدافها والمساهمة في نمو قطاعات الطيران والدفاع، إذ نسعى من خلال هذه المسابقة أن نقدم للشركات الناشئة فرصة ذهبية يمكن أن تكون نقطة مفصلية في مسيرة نمو شركتهم، وندعو كل شركة ناشئة لديها فكرة ثورية يمكنها تغيير مستقبل القطاع المشاركة، والتي يمكن أن تكون بمثابة بوابة لهم للالتقاء بأصحاب رؤوس الأموال العالميين.

6 - يتوجب على الشركات الراغبة في المشاركة تعبئة الاستمارة المطلوبة، وإرفاق فيديو تعريفي لا يزيد عن ثلاث دقائق للتحدث عن فكرة المقترح ودوره في تحقيق التحول لمستقبل القطاع، وسيشرف على التحكيم الطلبات لجنة مستقلة تضم خبراء من القطاع، سيعملون على التقييم جميع الطلبات بناءً على معايير مختلفة، بما في ذلك الإبداع والإمكانيات والوظائف والتأثير والأشخاص، وإلى جانب حصولهما على فرصة عرض منتجاتهم في المعرض، ستحصل الشركات على فرصة الفوز بجوائز حصرية تساعد في دعم أفكارها الرائدة.

فعالية «فيستا» التي ستقام في معرض دبي للطيران 2021 فرصة استثنائية لأصحاب المشاريع

7 - يتم الإعلان عن الفائزين في موعد أقصاه أسبوعين بعد تاريخ الإغلاق باب الترشح، وتعد فعالية «فيستا» التي ستقام في معرض دبي للطيران 2021، فرصة استثنائية لأصحاب المشاريع للتواصل مع المستثمرين والشركاء والموجهين لإطلاق وتوسيع نطاق وتنمية شركاتهم الناشئة، وتعزيز نمو قطاعات الطيران والدفاع، وسيكون مركز الشركات الناشئة هو المنصة المثالية للمبتكرين والمبدعين والمخترعين في المعرض لاستعراض أحدث تقنياتهم التحويلية.