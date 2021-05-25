وزير الطيران المدني يتفقد الاجراءات الاحترازية بمطار شرم الشيخ الدولي

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية، اليوم، بمطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة اإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، تزامنًا مع الزيادة النسبية خلال الفترة الحالية في التشغيل بالمطار، ومتابعة سير العمل داخل المطار، ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها.

ورافق وزير الطيران المدني في الجولة داخل المطار، الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، والمهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ولفيف من قيادات الوزارة واللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ.

تفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات

وتفقد وزير الطيران المدني، صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب، واستراحات الخدمة المميزة، وبرج المراقبة الجوية، ومكتب الحجر الصحي بالمطار، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية.

متابعة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين

وحرص وزير الطيران على تفقد انسيابية الحركة بصالات السفر والوصول، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار، وتنفيذ العمل بكاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا العلامات الارشادية والالتزام، وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

تعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول

كما تابع أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، و تعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول. واطمأن على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار بداية من الأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج.

وقال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، في تصريح صحفي، إن مطار شرم الشيخ الدولي أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر، لذا يجب على الجميع تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة خاصة في ظل منح تخفيضات لشركات الطيران على رسوم الهبوط والايواء بنسبة 50%، وعلى الخدمات الأرضية المقدمة بنسبة 20% حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك تشجيعًا لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية .

ووجه الوزير بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه، وتوفير كافة سبل الراحة، وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين، والالتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة شرم الشيخ الدولي.