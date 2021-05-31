في إطار متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم إعمار القطاع، أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدًا أمنيًا إلى فلسطين برئاسة الوزير عباس كامل، والذي أجرى بعدة لقاءات بهدف تحقيق الأهداف المذكورة من إرسال الوفد الأمني المصري، حيث ترصد «الوطن» تفاصيل زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية لغزة في التقرير التالي.

تفاصيل زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية لغزة: إعادة إعمار القطاع ولقاء بقادة حماس

وفي أحدث تفاصيل زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية لغزة، تفقد الوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم، المواقع المقترحة للبدء في إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك عقب وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع، وفق ما نقلت قناة «إكسترا نيوز».

والتقى اللواء عباس كامل، اليوم، كذلك مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة يحيى السنوا، للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإعادة إعمار المناطق المتضررة في قطاع غزة.

تفاصيل زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية لغزة: تكليف بتوجيه من الرئيس السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، وفدًا أمنيًا رفيع المستوى إلى فلسطين وإسرائيل، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، مؤكّدًا أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين فلسطين وإسرائيل.

وفي إطار تفاصيل زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية لغزة، ناقش الوفد الأمني المصري سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة، كما سيدفع الوفد الأمني جهود إنهاء الانقسام. وأوفد الرئيس السيسي، رئيس المخابرات العامة اللواء الوزير عباس كامل، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية. ووجه رئيس الجمهورية، باستمرار الجهـود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة «حماس».

تفاصيل زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية: رسالة من الرئيس السيسي

وضمن تفاصيل زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية لغزة، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقلها رئيس المخابرات العامة زيارته للأراضي الفلسطينية، تؤكّد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني. وأكد رئيس السيسي في رسالته التي بعث بها للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية. كما أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني.

وفي جانب آخر ضمن تفاصيل زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، التقي اللواء عباس كامل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم، لبحث سبل تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية، ذلك إضافة إلى بحث قضية الأسرى والمفقودين. وتناولت المباحثات مناقشة التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودعم السلطة الفلسطينية، ومفاوضات ملف الأسرى والمفقودين.

«جانتس» يقدم الشكر للواء عباس كامل

وقدم «جانتس» الشكر لرئيس المخابرات العامة، وأكّد رغبته في تحقيق السلام على المدى الطويل، والتنمية المستدامة بما يدعم استقرار الأوضاع بالمنطقة، وطلب نقل الشكر للرئيس المصري على جهود مصر في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة، وعلى العلاقات الأمنية الخاصة بين البلدين.

وكان اللواء عباس كامل، عقد جلسة مباحثات مع بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتباحث حـول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.