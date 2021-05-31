نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات المبادرات الرئاسية بمركز البداري

تفقد المهندس عمرو عبد العال، نائب محافظ أسيوط، عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها في مركز ومدينة البداري، اليوم الاثنين، يرافقه محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، ورؤساء القرى ومسئولي المتابعة والكهرباء، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

شملت الجولة متابعة أعمال إنشاء مبنى السلخانة في قرية «عرب مطير»، ووحدة الاطفاء ومدرسة «عزبة الحاج أحمد»، بقرية «العتمانية»، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بـ«الكوم الأحمر»، فضلاً عن أعمال الرصف الجارية بعزبة «عطية»، وقرية «العقال البحري».

نائب المحافظ: العمل يسير بخطوات منتظمة وفقاً للمواصفات

وأوضح نائب المحافظ أن العمل يسير بخطوات ثابتة ومنتظمة وبكفاءة وجودة، وفقاً للمواصفات الموضوعة مسبقاً، موضحاً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يتابع بصفة دورية كافة المشروعات، التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، طبقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي يولي اهتماماً خاصاً بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحيث تكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع، وتحقيق الأهداف المرجوة، وفقاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ أسيوط يؤكد على المتابعة الدورية لمشروعات «حياة كريمة»

وسبق للواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن شدد على ضرورة المتابعة الدورية لجميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية للمشروعات المدرجة ضمن المبادرات الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات تطوير الريف المصري، التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية بقرى الصعيد، لافتاً إلى العمل على تذليل كافة العقبات، وتقديم سبل الدعم الممكنة، لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً لخطة ورؤية الدولة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات، لتنفذ المشروعات المطلوبة على أكمل وجه، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً.