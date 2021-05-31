محافظ دمياط تطالب بجدول زمني للانتهاء من أعمال شبكات الغاز

عقدت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع المهندس طارق الهواري، العضو المنتدب لمجموعة طاقة، التابع لها شركة ريبكو غاز، وذلك لبحث مخطط مد خطوط الغاز بمدينتي رأس البر والروضة ومركز ومدينة الزرقا، وعدد من المناطق بالمحافظة، للانتهاء من أعمال توصيل المرافق، تمهيداً لإدراج تلك المناطق بالخطة الاستثمارية لتطويرها، وتنفيذ عمليات الرصف، وتلبية مطالب الأهالي بتغطية هذه المناطق بالغاز الطبيعي.

وتناول اللقاء، الذي عُقد بحضور طارق بدوي، مدير مديرية الطرق، ومسئولي الشركة بمحافظة دمياط، متابعة الموقف التنفيذي لتوصيل الغاز بمدينة فارسكور، حيث أكدت محافظ دمياط على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال، للبدء في رصف الطرق بالمناطق التي انتهت أعمال شبكات الغاز بها.

وطالبت المحافظ بسرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة، وإعداد جدول زمني يتضمن مواعيد البدء والانتهاء الخاصة بأعمال مد خطوط الغاز بكل منطقة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل استكمال تلك المشروعات، حتى يتسنى للمحافظة وضع خطة لتطوير ورصف المناطق التي يتم الانتهاء منها، والتنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية ومديرية الطرق في هذا الشأن، لتفادي تنفيذ أعمال حفر بأي منطقة تم تطويرها، وإلا سيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك.

وتابعت محافظ دمياط، خلال الاجتماع، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات الغاز المقرر تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المدرج بها 28 قرية بمركز كفر سعد، بإجمالي 219 تابعاً، لمد خطوط الغاز بها، على أن يتم البدء بقريتي «اللوزي» و«تفتيش ثاني»، بدائرة المركز.