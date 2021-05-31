الهلال الأحمر: قدمنا مساعدات لفلسطين في أول 48 ساعة من بداية أحداث غزة

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنهم في بداية الأحداث في فلسطين، تواصلوا مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ونجحوا في توصيل المساعدات خلال أول 48 ساعة للجانب الفلسطيني، إضافة إلى وجود فريق من الهلال المصري خاص بالطوارئ والإغاثة على معبر رفح، ليساعد الجرحى ويلبي احتياجاتهم، وتقديم مستلزمات الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

مساندة وقت الأزمات

وأضاف «الناظر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الإثنين، أنهم توجهوا إلى غزة بعد وقف إطلاق النار لمساعدة الهلال الأحمر الفلسطيني، للتأكيد على مساندتهم في أوقات الأزمات والكوارث، والفوج الثالث لا يزال موجودا على المعبر حاليا، ينتظر استلام الجانب الفلسطيني.

وتابع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنهم تفقدوا أيضا الأماكن التي حدث بها القصف، وزاروا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، ويتم حصر متطلبات الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتياجات في الفترة الأولى كانت عبارة عن مستلزمات طبية، ومواد إغاثية، ومستلزمات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأيضا الطعام والشراب والأدوية.

«تحيا مصر» يقدم الكثير من المساعدات

وأكد أن صندوق تحيا مصر، قدم خلال الفترة الماضية، الكثير من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الهلال المصري سيقدم الدعم الصحي للمستشفيات الفلسطينية، وإرسال مجموعة من الأطباء المصريين، لتقديم الدعم الطبي والنفسي.

وكشف أنهم سيعملون على زيادة قدرات الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى علاج من يأتون إلى مصر وتتكفل بهم وزارة الصحة المصرية.

ولفت إلى أن ردود الفعل في فلسطين كثيرة جدا وجيدة، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل شوارع قطاع غزة.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدًا أمنيًا إلى فلسطين، برئاسة الوزير عباس كامل، والذي أجرى عدة لقاءات بهدف تحقيق الأهداف المذكورة من إرسال الوفد الأمني المصري، في إطار متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم إعمار القطاع.