انخفاض ملحوظ.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين غدا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي حراري موجود بالصحراء الغربية، بدايته في شرق ليبيا أثر بالأمس على مناطق من أقصى غرب البلاد لدى السلوم وسيوة ومطروح، وامتد تأثيره اليوم ليشمل باقي محافظات الجمهورية، ومتوقع درجة حرارة عظمى تصل لـ39 درجة على محافظات الوجه البحري والقاهرة وتصل بين 42 لـ 43 درجة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال حديثه مع شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» أن هذه الموجة سريعة وستتحرك بشكل سريع خلال الأيام والساعات المقبلة، وسيكون الطقس بفترات الليل لطيف بالساعات الأولى ومعتدل على جنوب البلاد في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المتاخرة من الصباح، مشيرا إلى أن فصل الربيع الموجات الخمسينية أو المنخفضات الحرارية التي تؤثر على جمهورية مصر العربية تتسبب بارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح على الطرق الصحراوية بالمناطق المكشوفة، ولكن نسب الرطوبة تكون ضعيفة جدا، فاليوم بالرغم من ارتفاع درجات في الأماكن الصحراوية والمكشوفة إلا أن نسب الرطوبة ضعيفة ونسب العرق خفيفة.

وشدد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على الانخفاض التدريجي من الغد، وستنخفض الحرارة غدا 5 درجات عن اليوم، وسيشمل الانخفاض محافظات الصعيد، مؤكدًا على أن خلال فترة الربيع متوقع أن تتعرض البلاد مرة أخرى لارتفاع درجات الحرارة، فهي سمة من سمات فصل الربيع.