«الأرصاد» تحذر من التعرض للشمس: موجة شديد الحرارة تضرب البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني من التعرض لأشعة الشمس المباشرة أثناء النهار، مشيرة إلى أنّ البلاد تشهد اليوم موجة شديدة الحرارة وارتفاع الحرارة على الأنحاء كافة، حيث يتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة وجنوب سيناء 40 درجة ومدن شمال الصعيد 42 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد سبب ارتفاع درجات الحرارة، وموعد انكسار الموجه الحارة، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، نصائح الأرصاد خلال ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، وتطورات حالة الطقس على مدار الساعة.

أسباب الموجة الحارة وارتفاع الحرارة

أشارت الأرصاد إلى أنّ ارتفاع الحرارة بسبب التأثر برياح جنوبية غربية شديدة الحرارة وجافة قد تنشط أحيانا، وعليه يسود طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الموجة الحارة

تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة بالآتي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

-عدم ترك أي مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

- الإكثار من تناول السوائل خاصة المياه طوال اليوم.

درجات الحرارة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 39 22

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 34 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 32 21

بلطيم 28 22

مطروح 26 19

السلوم 26 21

سيوة 36 22

بورسعيد 32 22

دمياط 28 21

الزقازيق 38 21

المنصورة 38 21

الإسماعيلية 42 20

السويس 41 20

العريش 32 21

رفح 32 21

رأس سدر 41 22

نخل 40 19

نويبع 41 25

طابا 33 22

كاترين 33 19

الطور 40 23

شرم الشيخ 41 27

الغردقة 40 26

مرسى علم 39 26

الفيوم 41 22

بني سويف 41 22

المنيا 42 23

أسيوط 43 23

سوهاج 43 23

قنا 43 23

الأقصر 44 24

أسوان 44 24

إدفو 44 25

أبو سمبل 44 22

الوادي الجديد 43 23

شلاتين 39 26

أبو رماد 39 26

حلايب 38 27

رأس حدربة 38 27.