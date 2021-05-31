كل ما تريد معرفته عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات: مقر في كل مديرية

تحرص وزارة الداخلية بصفة مستمرة، على تطوير منظومة تلقي البلاغات من المواطنين في مختلف الجرائم والوقائع، بلاغات جرائم تقنية المعلومات، وذلك استمرارا من الوزارة في تنفيذ استراتيجية إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تلقي الخدمات الأمنية بسهولة ويسر، وتقدم «الوطن» في هذا التقرير، معلومات حول كل ما تريد معرفته عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات.

كل ما تريد معرفته عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات :

أجرت إدارة تكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تنسيقًا مع باقي القطاعات الأمنية ذات الصلة في الوزارة، وقامت بتجهيز مقرات لتلقي بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات، وفحصها بشكل فني داخل أقسام تكنولوجيا المعلومات بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن طريق الحاسب الآلي وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة، كما اضطلعت وزارة الداخلية بتوفير جميع المساعدات الفنية الضرورية للقيام بأعمال الفحص الفني لبلاغات جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع ضباط إدارة جرائم تقنية المعلومات.

تلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات

كما تلقى الضباط المختصين بتلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تدريبات مكثفة على مستوى عال، لضمان تأهيلهم على كافة المهارات الفنية ووصولهم لمستو عال من الأداء الراقي والمحترف، والذي يمكنهم من تلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات، وسرعة فحصها فنيا وتحقيقها بالشكل الذي يحقق أهداف وزارة الداخلية فى هذا الصدد.

بدء تلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات

وبدأت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية فى تلقي هذه البلاغات، بعد التطوير وتحديث المنظومة، بداية من منتصف شهر أبريل الماضي، بعدما تم تجهيز المقار داخل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بكل ما يلزمها لتحقيق أهدافها المنشودة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات بكل أشكالها وصورها، وكذا بعد تلقي الضباط المختصين فرقا تدريبية جعلتهم قادرين على التعامل مع بلاغات جرائم تقنية المعلومات، باقتدار.