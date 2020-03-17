خبير: قانون تقنية المعلومات يقدم الأدلة الرقمية لمعرفة مروجي الشائعات

قال الدكتور محمد حجازي رئيس مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن قانون جرائم تقنية المعلومات يساعد في تقديم الأدلة الرقمية للوصول إلى مروجي الشائعات على مواقع الإنترنت بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف حجازي فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن معاقبة مروجي الشائعات تكون من واقع مواد قانون العقوبات، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة التى يتم إصدارها حاليا بما فيها قانون جرائم تقنية المعلومات لا تلغى القوانين القديمة، وإنما تستكملها.

وضرب حجازي مثلا قائلا: "لو أن هاكر استطاع الدخول إلى الملف الطبي لأحد المرضى داخل مستشفى، وقام بتغيير الجرعة الدوائية لهذا المريض من واقع السجلات الخاص به، وأدى هذا الفعل الى مقتل المريض، من المؤكد أنه سيعاقب وفقا لمواد قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الأشد.. وفي هذه الحالة سيكون دور قانون جرائم تقنية المعلومات هو المساعدة في إيجاد الأدلة الرقمية للوصول إلى هذا الشخص.. وهذا لم يكن موجودا من قبل".

يذكر أن أجهزة الأمن نجحت في ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على "فيس بوك" تناولوا خلالها أخبارا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر على خلاف الحقيقة.