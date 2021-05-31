موعد معرض الكتاب 2021.. تعرف على تفاصيل الدورة الـ52

بدأ العد التنازلي لانعقاد الدورة المقبلة من معرض الكتاب 2021، ومن المقرر أن ينعقد غدا الثلاثاء الموافق 1 يونيو، اجتماع اللجنة الإدارية العليا للمعرض، لاستعراض الآليات التنفيذية لإقامة الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، وذلك بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وسط مخاوف أطلقها البعض خشية عدم إقامة الدورة لهذا العام.

وفيما يلي تفاصيل معرض الكتاب 2021:

موعد إقامة معرض الكتاب 2021:

- تعقد الدورة 52 من المعرض خلال الفترة من 30 يونيه 2021 حتى 15 يوليو 2021.

مكان انعقاد معرض الكتاب 2021:

-تعقد الدورة الـ52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

شخصية معرض الكتاب 2021:

- يأتي معرض الكتاب 2021 تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، كما وقع اختيار اللجنة العليا للمعرض في اجتماع سابق على الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض هذا العام.

ولأول مرة يتم اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارها على الكاتب عبدالتواب يوسف.

كما قررت اللجنة، استمرار الاحتفاء بمئوية الدكتور ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبدالصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهما ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

جوائز في معرض الكتاب 2021:

أعلنت هيئة الكتاب، منح جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الـ52 لعام 2021، وتضم المسابقة 11 فرعا، منها 9 للكبار وهي: «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35، هما الإبداع الأدبب والعلوم الإنسانية.

كما أعلنت 4 جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب وهيئات أخرى، وتشمل: جائزة أفضل كتاب فى التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم، وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب فى مجال السينما مع أكاديمية الفنون.