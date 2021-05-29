معرض الكتاب 2021.. هل يتم تنظيم الدورة المقبلة أم ستؤجل؟

يوم بعد يوم يقترب الموعد المحدد سلفًا لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ52، والمزمع إقامتها في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث أعلن اتحاد الناشرين عن اجتماع اللجنة العليا للمعرض لمناقشة آخر المستجدات، غدًا الأحد، للبت في قرار إقامة المعرض في ظل الظروف الصحية الحالية والإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

معرض الكتاب 2021.. القرار النهائي غدا

وذكر محمد السقا، أمين اتحاد الناشرين المصريين لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا لمعرض الكتاب 2021، ستجتمع غدًا الأحد، لمناقشة آخر مستجدات الدورة 52 ، إذ أنه حتى الآن لم تحسم إدارة المعرض أي شيء بخصوص الدورة المقبلة، بسبب التخوف من المتغيرات بشأن جائحة فيروس كورونا، ووسط إجراءات احترازية مشددة، لضمان سلامة رواد المعرض، والحد من خسائر الناشرين، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت العديد من الخطط، للحفاظ على سلامة الجمهور.

ويبحث اجتماع اللجنة العليا للمعرض طرق الاستفادة من التجارب العربية والعالمية التي أقيمت خلال الفترة الأخيرة، فيما يخص طريقة دخول الجمهور أو استحداث خدمة الحجز الإلكترونى، والذى يتضمن موعد دخول الزائر ووقت خروجه، وما إلى ذلك.

وهو ما أكده سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعضو اللجنة العليا للمعرض في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «المساء مع قصواء»، حيث ذكر أنه حتى الآن لم يتم البت فى إمكانية إقامة المعرض أم لا، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا جاهزة لإقامته فى موعده إذا تقرر ذلك.

وأكد أنه من المقرر أن يُبت نهائيًا فى إقامة المعرض من عدمه بحد أقصى مساء غد الأحد، وأنه حال الإقامة سيتم تنظيم جميع الفعاليات والندوات «أون لاين».

معرض الكتاب 2021.. اتخاذ الإجراءات الاحترازية

وأوضح سعيد عبده، أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي تشترط توفير جميع مساحة أرض المعرض بصورته اللائقة التي اعتاد الجميع عليها، وفي حال إقامة المعرض سيتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين أجنحة المعرض.