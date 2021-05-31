صدمة لـ«إخوان ليبيا» بعد عرض عسكري للقوات المسلحة الوطنية «فيديو»

صدمة قوية تّعرض لها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها في ليبيا، بعد التفاعل الشعبي الكبير مع العرض العسكري الضخم، الذي نظمه الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي، احتفالًا بالذكرى السابعة لإطلاقه «عملية الكرامة»، التي نجحت في استعادة الأمن والقضاء على التنظيمات المتطرفة.

ورصد تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب»، أن أعضاء تنظيم الإخوان مصرون على منع إجراء انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، ويسعون إلى تمرير بند في القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات ينص على اختيار الرئيس عبر مجلس النواب المقبل، وهو ما يخالف الأعراف والقوانين هناك.

وأوضح التقرير، أن العرض العسكري زاد التنظيم إصرارا على السعي في هذا المسار، بعدما حظى العرض العسكري بمتابعة كبيرة من الشعب الليبي، خاصة مع تأكيد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن القوات المسلحة جاهزة للتحرك، من أجل «فرض السلام» بالقوة إذا ما تمت عرقلة عملية الحوار.

كما أن ملتقى الحوار السياسي الليبي انعقد على مدار يومي 26 و27 مايو من أجل مناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، إلا أنه لم ينته إلى توافق بشأنها بسبب الخلافات التي حدثت داخله، مع حديث البعض عن الاستفتاء على مشروع الدستور أولا، إضافة إلى مقترحات مثل اختيار الرئيس عبر البرلمان ومنع ترشح أفراد الأمن والجيش، وهو ما اعترض عليه الكثير من أعضاء الملتقى.